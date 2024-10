Il Tas potrebbe ridurre a 18 mesi la squalifica per doping di Paul Pogba

TORINO – Paul Pogba potrebbe tornare in campo presto e potrebbe farlo con la maglia della Juventus. Si attende infatti la sentenza del Tas di Losanna al quale si è rivolto il polpo per impugnare la sentenza di qualifica per 4 anni, emessa dal Tribunale nazionale Antidoping a seguito della positività registrata al termine della partita Udinese-Juventus, prima giornata dello scorso campionato di Serie A.

Secondo indiscrezioni il tas avrebbe deciso per la riduzione della squalifica a 18 mesi, il che vorrebbe dire che Pogba potrebbe tornare in campo l’11 marzo 2025. Proprio oggi il centrocampista ha pubblicato una foto dei suoi scarpini corredata da una clessidra, come a scandire il tempo per il suo ritorno in campo.

Pogba è attualmente ancora un giocatore della Juventus, il suo contratto (che la società non ha ritenuto di rescindere) scade infatti a giungo 2026.

