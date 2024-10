Recuperato in Barriera di Milano un alloggio Atc occupato abusivamente

TORINO – Un altro alloggio Atc è stato recuperato questa mattina grazie a un’operazione congiunta della polizia di Stato e della polizia locale di Torino, in collaborazione con i tecnici dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale che gestisce lo stabile di edilizia sociale.

L’appartamento occupato abusivamente si trova in piazza Cimarosa, nel quartiere Barriera di Milano, a Torino. L’intervento rientra nelle attività di contrasto alle occupazioni abusive, condotte dall’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale in collaborazione con le forze dell’ordine.

“Il recupero dell’alloggio – dichiara il presidente dell’Agenzia, Emilio Bolla – rappresenta un ulteriore passo verso il ripristino della legalità e il corretto utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico. Ogni alloggio recuperato è un passo in avanti per restituire alle famiglie aventi diritto la possibilità di accedere a un’abitazione dignitosa. Continueremo a lavorare con determinazione in stretta collaborazione con le forze dell’ordine per garantire che il patrimonio di edilizia sociale venga utilizzato nel modo corretto, a beneficio di chi rispetta le regole”.

