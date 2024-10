Il Toro perde 3-2 a Milano con l’Inter, espulso Maripan dopo 19 minuti

MILANO – La possibilità per il Toro (in campo con la nuovissima terza maglia) di fare risultato a Milano con l’Inter è durata 19 minuti, poi uno scellerato intervento di Maripan su Thuram ha reso tutto più difficile. L’arbitro aveva deciso per il cartellino giallo ma il Var lo ha richiamato per un rosso effettivamente innegabile.

Poi ci ha pensato Marcus Thuram. L’attaccante dell’Inter (già decisivo avendo subito il fallo da Maripan) segna dopo pochi minuti e si ripete prima che Zapata accorci le distanze. Tutto in un primo tempo vivace e divertente.

Nella ripresa è ancora Thuram a siglare la tripletta personale e a chiudere i conti. Anche se a 4 minuti dalla fine il Toro si riporta sotto con un rigore di Vlasic. Preoccupazione per i granata anche per l’infortunio al ginocchio che ha costretto Zapata a lasciare il campo.

