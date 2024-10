Studenti del Vercelli al Parlamento Europeo

TORINO – La scorsa settimana, in concomitanza con le altre gite di istruzione dell’Istituto (a Valencia e a Policoro), un gruppo di 36 studenti del Liceo scientifico “F. Vercelli”, ha visitato il Parlamento Europeo a Strasburgo, riuscendo ad assistere anche alla sessione plenaria dell’Assemblea parlamentare. Con loro, i docenti accompagnatori: Carlo Conti e Massimo Leto.

Nella stessa giornata, poi, il gruppo ha raggiunto la sede del Consiglio d’Europa, ospitato dal Palazzo Europa. In quel contesto, i ragazzi hanno preso parte attiva a un seminario sul ruolo dell’Istituzione, realizzato in occasione del 75° anniversario dalla fondazione del Consiglio Stesso.

Per vedere da vicino i luoghi dove è stata decisa la storia del nostro Continente, dopo la tappa di Strasburgo, gli studenti astigiani hanno visitato il forte di Schoenenbourg, presso Hunspach in Alsazia, uno dei punti nevralgici delle difese di artiglieria della Linea Maginot, la fortificazione di contenimento costruita dalla Francia, tra le due guerre mondiali, in vista di un possibile sfondamento tedesco. Di fatto, però, i 400 km della linea difensiva non ebbero un ruolo significativo nella Seconda Guerra Mondiale. Entrando nel Forte, i ragazzi hanno potuto la suggestiva opportunità di percorrerne un breve tratto (3 km), a trenta metri di profondità.

