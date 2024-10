Torino: rapina i suoi legali e scappa. Arrestato dopo 25 giorni di fuga

TORINO – A Torino un 50enne è stato arrestato per tentata rapina aggravata continuata. L’uomo lo scorso 3 settembre si sarebbe dovuto recare a un’udienza ad Alessandria: per questo avrebbe richiesto l’accompagnamento in Tribunale ai suoi difensori.

La fuga

Durante il viaggio in macchina il 50enne avrebbe chiesto ai due legali di cambiare itinerario e al loro rifiuto, avrebbe tirato fuori dalla sua tasca un punteruolo dalla lama di 10 cm puntandoglielo alla gola.

Gli investigatori lo hanno poi beccato in una caffetteria del centro a Torino, con diversi biglietti del treno: da Napoli a Roma, da Genova a Saronno.

