Bagnaia vince ancora in Giappone, ora è a 10 punti da Martin

GIAPPONE – Pecco Bagnaia non si ferma più. Il campione del mondo di Chivasso ha vinto anche in Giappone, dopo aver conquistato anche la gara sprint di ieri. Pecco ha chiuso davanti al suo rivale per il titolo Martin e a Marquez, dietro di loro Bastianini.

Nella classifica del mondiale MotoGp, quest’anno davvero continuamente in altalena, ora Bagnaia si trova a soli 10 punti da Martin.

