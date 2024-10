Bilanci truccati alla Città della Salute di Torino, avvisi di garanzia per 25 persone

TORINO – 25 persone sono indagate dalla procura di Torino per falso ideologico in atto pubblico. Tra loro ci sono anche i direttori generali della Città della Salute dal 2013 al 2022 Gian Paolo Zanetta, Angelo Del Favero, Silvio Falco e l’attuale Giovanni La Valle.

L’inchiesta riguarda le visite private svolte all’interno della struttura pubblica. Secondo la legge il professionista deve versare alla struttura il 5% degli introiti per le visite intra moenia, ma questo alla Città della Salute non sarebbe mai avvenuto. Per ovviare ai mancati introiti si sarebbe reso quindi necessario truccare i bilanci. Le visite private non sarebbero però l’unico punto al centro dell’inchiesta.

