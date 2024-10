Due rigori sanciscono l’1-1 tra Juventus e Cagliari

TORINO – Finisce 1-1 tra Juventus e Cagliari nell’anticipo di pranzo del campionato. Un punto casalingo che, visti i precedenti, è piuttosto inatteso per la squadra di Motta.

La Juve parte forte, crea occasioni e al 15′ è già in vantaggio grazie ad un rigore trasformato da Vlahovic e assegnato solo dopo l’intervento del Var per un tocco di mano di Luperto su un colpo di testa di Gatti. La squadra festeggia il gol del suo bomber mostrando la maglia di Bremer, infortunato in Champions e con davanti una lunga sosta.

Sembra aprirsi una domenica tranquilla per i bianconeri in giallo e invece il Cagliari non si piega e pian piano viene fuori con alcune ripartenze. Le occasioni ci sono da una parte e dall’altra. Vlahovic ne sbaglia una piuttosto clamorosa.

Sul finale succede di tutto. Rigore per il Cagliari (ancora una volta assegnato al Var, ancora una volta per un fallo di Douglas Luiz da poco entrato) e Marin pareggia. E’ il primo gol subito dalla Juve in questo campionato. La Juve prova a buttarsi in avanti ma Conceicao si lascia cadere in area e si merita il secondo cartellino giallo e quindi il rosso. Siamo all’88’ ma la partita è ancora lunga perchè sono 8 i minuti di recupero concessi.

Minuti nei quali c’è tempo per un palo del Cagliari con Obert, per un salvataggio a porta vuota dello stesso Obert e per un incrocio die pali colpito da Fagioli al 98′ direttamente su calcio d’angolo. Nulla più però smuove l’1-1 e per la Juve è un bel passo indietro.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese