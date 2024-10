La “Banda della Marmotta” colpisce ancora: esplosione al bancomat di Mazzè

MAZZE’ – La quiete della notte tra venerdì e sabato è stata scossa da un violento assalto messo a segno dalla “banda della marmotta”, che da tempo terrorizza la provincia di Torino con una serie di rapine mirate agli sportelli bancomat. L’ultimo episodio è avvenuto presso la filiale UniCredit di corso Italia, dove i malviventi hanno fatto esplodere il bancomat utilizzando una carica esplosiva.

Nonostante l’immediato intervento dei carabinieri della Compagnia di Chivasso, i membri della banda sono riusciti a dileguarsi senza lasciare traccia, portando con sé un bottino la cui entità è ancora in fase di quantificazione. Sul posto, le forze dell’ordine hanno avviato le indagini, seguendo diverse piste per cercare di risalire all’identità dei responsabili.

Lo sportello fisico della filiale UniCredit di Mazzè, chiuso dal 2018, ha mantenuto attivo solo il servizio bancomat, il che ha reso questa nuova ondata di attacchi un fenomeno particolarmente preoccupante. La scelta degli obiettivi da parte della banda sembra essere strategica, dato che i bancomat, privi di sorveglianza continua, rappresentano un facile bersaglio per i malviventi.

Le indagini sono ancora in corso, e si spera che, grazie a indizi e testimonianze, si possa presto ristabilire la tranquillità in un territorio che non ha mai dovuto affrontare una situazione di allerta così alta. Nel frattempo, la popolazione è chiamata a rimanere vigile e collaborativa, affinché simili episodi non diventino la norma.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese