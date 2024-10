Incidente sull’Incrocio di Corso Potenza e Via Foligno a Torino: fuggiti due individui

TORINO – Un pomeriggio di caos si è registrato all’incrocio tra corso Potenza e via Foligno a Torino, dove un incidente stradale ha avuto ripercussioni significative, non solo per i diretti interessati, ma anche per la circolazione.

L’incidente ha coinvolto due vetture, quest’ultima ribaltatasi sui binari del tram della linea 9, bloccando il servizio e creando disagi per tanti cittadini in transito. Diversi testimoni oculari hanno riferito di aver udito un forte boato seguito da un momento di confusione.

A bordo dell’auto ribaltata viaggiavano due persone, che sono state trasportate all’ospedale Maria Vittoria dalle ambulanze della Croce Verde di Villastellone. Fortunatamente, sembrerebbe che le loro condizioni non siano gravi, ma la situazione rimane sotto attenta osservazione medica.

A destare ulteriore preoccupazione e sospetto sono stati i due occupanti dell’altra vettura: dopo l’impatto, sono fuggiti a piedi. La polizia locale è intervenuta sul posto, avviando i rilievi di rito e cercando di raccogliere informazioni utili per rintracciare i fuggitivi.

***NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO***

