Le parole di Stefano Lo Russo sui social “Congratulazioni, Cardinale Repole lavoreremo insieme per il bene di tutti”

TORINO – Grande emozione e senso di orgoglio per la città di Torino con l’annuncio da parte di Papa Francesco della creazione di 21 nuovi cardinali, tra cui Monsignor Roberto Repole, attuale arcivescovo metropolita di Torino. La sua nomina, prevista per l’8 dicembre, rappresenta non solo un riconoscimento personale, ma anche un segno di speranza e un nuovo slancio per la comunità ecclesiale e civile della città.

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha espresso la sua gioia sui social con queste parole: “Si tratta di una notizia che rende orgogliosa tutta la comunità torinese. Con il suo impegno costante e la sua attenzione a chi è più in difficoltà, l’arcivescovo Repole è un prezioso punto di riferimento per il nostro territorio.”

Le parole del primo cittadino sottolineano l’importanza della figura di Repole, il quale ha saputo incarnare i valori di accoglienza e solidarietà che da sempre caratterizzano la cultura torinese.

Monsignor Repole, conosciuto per la sua sensibilità verso le problematiche sociali e per la sua predisposizione a entrare in dialogo con i diversi gruppi della società locale, è stato in prima linea in numerose iniziative volte a sostenere i più vulnerabili. La sua nomina a Cardinale non solo onora il suo lavoro, ma rafforza anche il legame tra la Chiesa e la comunità, promuovendo una visione inclusiva e attenta alle necessità di tutti.

“Congratulazioni, Cardinale Repole: continueremo, insieme, a lavorare per le nostre comunità, per il bene di tutte e tutti”, ha aggiunto Lo Russo, lanciando un messaggio di unità e collaborazione tra le istituzioni e la diocesi.

