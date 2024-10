Torino: migrazione notturna ai raggi del CBTC nelle stazioni Fermi e Marconi

TORINO – Proseguono le operazioni di migrazione dei segnali per implementare il nuovo sistema di segnalamento CBTC (Communication-Based Train Control) nelle stazioni metropolitane di Torino. Durante il mese di ottobre, gli interventi interesseranno le stazioni “Fermi” e “Marconi”, con lavori in programma che si svolgeranno per 12 notti, con squadre operative in simultanea per garantire la tempestività e l’efficienza delle operazioni.

Secondo il calendario comunicato da GTT, le attività nella stazione Fermi si svolgeranno nelle notti del 7, 9, 10, 13, 16, 17 e 27 ottobre, mentre per la stazione Marconi sono previste le notti del 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 27, 28, 29 e 30 ottobre.

L’implementazione del sistema CBTC rappresenta una significativa evoluzione per la rete metropolitana, promettendo di aumentare la sicurezza e l’efficienza del servizio. Tuttavia, trattandosi di lavori complessi e potenzialmente suscettibili di problematiche tecniche, GTT ha messo in campo un piano d’emergenza per garantire la continuità del servizio. In caso di disservizi, è previsto un servizio sostitutivo in superficie tramite bus.

Per quanto riguarda la stazione Fermi, in caso di difficoltà, il servizio metropolitano sarà garantito nella tratta “Bernini-Bengasi”, mentre per la tratta “Fermi-Bernini” sarà attivato il bus sostitutivo. Per la stazione Marconi, il servizio metro sarà mantenuto nella tratta “Fermi-Bernini”, con bus a coprire la tratta “Bernini-Bengasi”.

In novembre, i lavori si sposteranno verso le stazioni Lingotto e Bengasi, che completeranno l’upgrade delle 23 stazioni della metropolitana di Torino. Anche in questo caso, GTT ha previsto misure sostitutive idonee a non compromettere la qualità del servizio, in particolare per garantire le tratte fra Fermi e Porta Nuova su Lingotto e fra Fermi e Lingotto su Bengasi.

L’ammodernamento del sistema di segnalamento è un passo fondamentale per il miglioramento della metropolitana di Torino, sempre più al passo con le moderne tecnologie e le esigenze di mobilità dei cittadini.

GTT invita tutti gli utenti a prestare attenzione ai comunicati ufficiali e a pianificare i propri spostamenti in base agli aggiornamenti.

