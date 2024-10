Tragedia alla 18a Podistica del Tartufo: si fermano i cuori e la corsa

MONFERRATO – Una giornata di festa e sport si è purtroppo trasformata in un dramma alla 18a edizione della Podistica del Tartufo, una corsa competitiva di 8 chilometri che si svolge ogni anno a Montiglio Monferrato. L’evento, atteso con entusiasmo da corridori e appassionati, ha visto interrompersi la sua celebrazione poca fa, a causa di un tragico incidente che ha colpito uno dei partecipanti, Gianni Casula, un 70enne residente a Torino.

Al terzo chilometro della gara, Casula è crollato a terra, e i tentativi di soccorso si sono rivelati vani. Federico Sacco Botto, un medico di Asti, che era presente alla corsa e tesserato per la Brancaleone, non ha esitato a intervenire. Nonostante i suoi sforzi di rianimarlo attraverso il massaggio cardiaco e l’arrivo tempestivo dell’ambulanza, la vita di Casula si è spenta senza che ci fosse nulla da fare.

Gli organizzatori della manifestazione stanno ora esaminando le circostanze dell’incidente e rivedendo le misure di sicurezza per garantire che episodi simili non si ripetano in futuro.

