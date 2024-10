Anniversario 7 ottobre 2023, Lo Russo: “spero che questo conflitto possa quanto prima cessare”

TORINO -Intervenendo in Sala Rossa in apertura di seduta, il sindaco Stefano Lo Russo, “certo di interpretare il sentimento dell’intera città oltre che dell’aula“, ha espresso “la totale vicinanza alle vittime civili e innocenti degli attacchi del 7 ottobre 2023, alle vittime civili e innocenti del popolo palestinese nella Striscia di Gaza, alle vittime civili e innocenti nell’area del Libano, auspicando che questo conflitto che sta seminando decine di migliaia di morti innocenti possa quanto prima cessare e la via del dialogo, la via diplomatica, possa riprendere”.

Il sindaco ha poi aggiunto di essere certo di interpretare il pensiero di tutti coloro che ogni giorno vedono “innocenti uccisi nel nome di una barbarie che davvero fatichiamo a condividere e a capire“.

La presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo ha inoltre annunciato che una delegazione di capigruppo della Sala Rossa prenderà parte alla fiaccolata commemorativa indetta dalla Comunità Ebraica e altre organizzazioni alle ore 20 di questa sera, in piazzetta Primo Levi.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese