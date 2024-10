Da domani si può accendere il riscaldamento a Saluzzo

SALUZZO – Con un’ordinanza comunale il sindaco Franco Demaria permette ai cittadini di Saluzzo di accendere il riscaldamento già a partire da domani, martedì 8 ottobre. Secondo la zona climatica in cui è inserita la città di Saluzzo è possibile per legge nazionale accendere il riscaldamento a partire dal 15 ottobre fino al 15 di aprile, ma dato l’abbassamento repentino delle temperature negli ultimi giorni, in particolare le minime, molti cittadini, specialmente nelle case di riposo, hanno richiesto la deroga.

Il testo dell’ordinanza permette “l’anticipazione dell’accensione per gli impianti di riscaldamento al massimo per quattordici ore, nella fascia compresa tra le 5 e le 23, rispettando comunque l’obbligo di non superare i 18°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, e i 20°C per tutti gli altri edifici”.

