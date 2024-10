Entra nella macchinetta dei peluches a Le Gru e rimane incastrata

GRUGLIASCO – Episodio che ci si aspetterebbe di vedere più in un film che dal vivo ed invece è accaduto ieri al centro commerciale Le Gru. Una ragazzina si è infilata in una macchinetta che distribuisce peluche ed è rimasta incastrata. E’ stato necessario l’intervento del personale del centro commerciale per liberarla.

Si tratta di una di quelle macchinette dalle quali bisogna pescare un premio ma la ragazza ha approfittato dell’apertura dello sportello per salire nel macchinario, in quel momento vuoto, poi probabilmente si è chiusa dentro, facendo scattare così la serratura.

A quel punto l’unico modo per uscire è stato l’intervento del personale del centro commerciale. Non è dato sapere al momento i motivi del gesto della ragazzina.

