Incidente nel Torinese: finisce con la moto nel canale, donna in gravi condizioni

TORINO – Brutto incidente nella giornata di ieri sulla strada provinciale in frazione Grangetto. Qui, una donna di 47 anni è finita in un canale a bordo strada dopo che lo scooter su cui viaggiava ha sbandato.

La donna, residente a Rivarossa, è stata soccorsa e trasportata in elisoccorso all’ospedale Cto di Torino, le sue condizioni sono gravi: importante il trauma vertebrale.

Sul luogo dell’incidente, non lontano dall’abitazione della 47enne, si sono recati i carabinieri della stazione di Leinì e Corio per i rilievi del caso e stabilire le cause dell’incidente. Non risultano altri mezzi coinvolti.

