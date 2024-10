Da settimane truffavano un anziano: denunciate due donne a Torino

TORINO – A Torino, due donne, rispettivamente di 43 e 44 anni, sono state denunciate per circonvenzione di incapace, dopo che per settimane hanno truffato un ottantenne.

La denuncia è arrivata in seguito alla telefonata agli agenti di polizia fatta dalla custode di un prestigioso palazzo del centro di Torino. La portinaia aveva notato che l’ottantenne in questione, inquilino del palazzo presso cui lei lavora, una mattina era uscito di casa accompagnato dalle due donne, che le quali era rincasato la sera precedente. Essendo a conoscenza dei problemi cognitivi dell’uomo, temendo per la sua incolumità, la custode ha deciso di telefonare a una delle figlie dell’anziano. Quest’ultima, non riuscendo a contattare il padre, ne ha immediatamente denunciato la scomparsa.

Poco dopo, i poliziotti sono riusciti a rintracciare l’uomo, che si trovava in compagnia delle due donne, visibilmente in stato confusionale e disorientato. Gli agenti hanno poi parlato anche con gli altri condomini residenti nel palazzo e, stando alle loro testimonianze, nelle ultime settimane l’uomo sarebbe stato oggetto di visite sospette da parte delle due donne e di altre persone, a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Nel corso degli accertamenti, è infine emerso che l’anziano aveva elargito diverse somme di denaro alle due denunciate, per un ammontare complessivo di diverse migliaia di euro.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese