Due condanne a 29 e 26 anni per l’omicidio di Avenir Hysaj a Bra

TORINO – Si è concluso con la condanna a 29 anni e 11 mesi per Nicholas Luppino e 26 anni e 8 mesi per Daniele Savoia il processo d’appello per l’omicidio e l’occultamento del cadavere di Avenir Hysaj, il muratore ucciso e gettato in un dirupo nel 2021 a Bra.

In primo grado i due uomini erano stati condannati all’ergastolo ma la corte d’appello ha escluso la premeditazione ricalcolando quindi le pene. I due condannati dovranno anche versare una provvisionale di 430 mila euro alla famiglia della vittima. Alla base del delitto storie di soldi e droga.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese