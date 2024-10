Gli appuntamenti in Piemonte per il mese della prevenzione dei tumori femminili

TORINO – Torna anche quest’anno Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili. Per l’occasione l’AslTo3 mette in campo numerose iniziative, distribuite su tutto il territorio. L’obiettivo è quello di promuovere gli screening per la diagnosi precoce del tumore alla mammella, del collo dell’utero e del colon retto, rinnovare l’invito ad aderire al programma di Prevenzione Serena e ribadire l’importanza di un corretto stile di vita.

Fare un test di screening non significa impedire automaticamente l’insorgenza di un tumore, ma permette di intervenire prima e in modo meno traumatico, offrendo migliori possibilità di terapia e guarigione. La diagnosi precoce consente trattamenti meno invasivi e maggiori possibilità di sopravvivenza e guarigione mentre adottare uno stile di vita sano e attivo è il primo passo per ridurre il rischio di sviluppare un tumore.

Gli appuntamenti di Ottobre Rosa 2024

Il personale del servizio di Prevenzione Serena dell’AslTo3 è a disposizione durante tutto il mese di ottobre con diversi appuntamenti sul territorio, per fornire informazioni e chiarimenti sui programmi di screening oncologici.

Questo il programma dettagliato:

9 ottobre ore 9 – 12 Cumiana – Consultorio familiare e ore 15.30 – 19.00 Collegno – Villa Rosa Consultorio familiare e Senologia

10 ottobre ore 9 – 12 Pinerolo – Ospedale c/o Senologia

14 ottobre ore 9 – 12 Giaveno – Consultorio familiare e ore 9 – 12 Oulx – Consultorio familiare

15 ottobre ore 9 – 12 Torre Pellice – Consultorio familiare

16 ottobre ore 9 – 12 Grugliasco – Poliambulatorio Via Lanza 52 e ore 9 – 12 Pomaretto – Consultorio familiare

17 ottobre ore 9 – 12 Orbassano – Consultorio familiare

19 ottobre ore 9 – 15.30 Rivoli – Ospedale c/o Senologia

21 ottobre ore 9 – 12 Alpignano – Consultorio familiare

23 ottobre ore 15.30 – 19.00 Avigliana – Consultorio familiare e Senologia

28 ottobre ore 15.30 – 19.00 Venaria Reale – Consultorio familiare e Senologia

30 ottobre ore 9 – 12 Susa – Consultorio familiare

Le sedi dei consultori familiari sono consultabili sul sito web AslTo3.

A questi appuntamenti, si aggiungono le iniziative organizzate dalla Promozione della salute e dalla Prevenzione Attiva AslTo3:

14 ottobre a Grugliasco, via Echirolles ingresso parco Porporati ore 9 – Gruppo di cammino senior e incontro sui temi della prevenzione femminile.

25 ottobre a Grugliasco, via Spanna 2 ore 11.00 – Mamme in cammino e incontro sui temi della prevenzione femminile.

31 ottobre a Rosta presso la Casa delle Associazioni via Dante Alighieri 1/A ore 10 – Mamme in cammino e incontro sui temi della prevenzione femminile.

Infine a Rivoli, in collaborazione con la Città di Rivoli – Assessorato alle Pari Opportunità, sabato 26 ottobre dalle ore 8.30 appuntamento presso il Consultorio di Via Dora Riparia 2 con il personale AslTo3 per consulenze gratuite e nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17, stand informativo presso piazza Martiri della Libertà.

