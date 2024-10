Dal 14 ottobre parte il tour nelle scuole del Piemonte del “Green Game”: il quiz sulla sostenibilità ambientale

TORINO – Lunedì 14 ottobre allIIS “Amedeo Avogardo” di Torino ci sarà la prima tappa del “Green Game”, il progetto educativo dedicato alla raccolta differenziata e alla sostenibilità ambientale.

Quella di quest’anno è la dodicesima edizione e si svolgerà in due modalità: in presenza in 50 scuole del Piemonte e online in tutta Italia, con 200 istituti coinvolti. Viene definito “game” perchè al termine di ogni lezione gli studenti possono sfidarsi sui temi discussi attraverso delle sfide interattive.

Attenzione: il “Green Game” ha solo il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, ma è promosso e portato avanti dalle imprese che fanno parte del Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai), che è un soggetto privato che opera senza fini di lucro.

Per informazioni su come partecipare consultare il sito dedicato.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese