Le Truppe Alpine in Piazza Castello a Torino per l’Alpinatour

TORINO – Sabato 12 e domenica 13 ottobre, Piazza Castello a Torino si trasformerà in un campo base per le Truppe Alpine dell’Esercito Italiano, che daranno vita all’Alpinatour, un evento dedicato ai giovani e agli appassionati di montagna e difesa. La manifestazione, organizzata dalla Brigata Alpina “Taurinense”, si terrà dalle 9.00 alle 17.30 e offrirà un’ampia esposizione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti all’avanguardia utilizzati dagli alpini.

L’Alpinatour permetterà ai visitatori di cimentarsi in attività pratiche sotto la guida di esperti. Istruttori di alpinismo e sci accompagneranno chi vorrà mettersi alla prova con l’arrampicata e su una pista da sci artificiale, un’occasione unica per vivere l’esperienza degli Alpini a contatto con la natura. Inoltre, i militari specializzati mostreranno le più moderne tecnologie in dotazione alle Truppe Alpine, spiegando le caratteristiche di mezzi e equipaggiamenti di ultima generazione.

Il programma

L’inaugurazione ufficiale dell’evento è prevista per sabato mattina alle ore 10.30, con una cerimonia che aprirà ufficialmente il fine settimana dedicato alle Penne Nere. Domenica, alla stessa ora, il pubblico potrà assistere all’esibizione della Fanfara della Brigata Alpina “Taurinense”, un momento musicale che richiamerà lo spirito e le tradizioni alpine.

Durante tutto il weekend, gli Alpini in servizio e i veterani dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA) saranno a disposizione dei presenti per rispondere a domande, raccontare storie di vita militare e spiegare le opportunità di arruolamento nell’Esercito Italiano. Questo evento rappresenta, infatti, una grande opportunità per avvicinare i giovani al mondo delle Forze Armate e scoprire il ruolo chiave che gli Alpini svolgono nella protezione e difesa del Paese.

L’Alpinatour di Torino è il secondo appuntamento di quest’anno, dopo il successo della tappa di Asiago lo scorso luglio. Grazie alla stretta collaborazione tra le Truppe Alpine e l’Associazione Nazionale Alpini, l’evento ha l’obiettivo di far conoscere al pubblico le attività militari e civili dell’ANA e di promuovere lo spirito di corpo e la solidarietà che da sempre caratterizzano le Penne Nere.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese