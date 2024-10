Sono in corso a Torino le riprese di Ferine, il primo lungometraggio di Andrea Corsini

TORINO – Sono iniziate lo scorso 16 settembre le riprese di “Ferine”, il primo lungometraggio di Andrea Corsini con protagoniste Carolyn Bracken (Oddity, You are not my mother), Caroline Goodall (Schindler’s List, Hook) e Paola Lavini (Volevo nascondermi, Anime nere). Le riprese si concluderanno in Piemonte il prossimo 21 ottobre.

Una storia complessa ed emozionante sull’infinita lotta tra la parte razionale e la parte animale della natura umana. Una tragedia moderna dai toni del noir diurno in cui emergono gli elementi dell’horror psicologico.

L’opera scritta da Andrea Corsini trae ispirazione dall’omonimo cortometraggio presentato in concorso alla SIC – Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della Mostra internazionale d’arte Cinematografica di Venezia 2019, ed è stata già selezionata al Cannes Frontières Co-production Market.

Il set in Piemonte

Le riprese piemontesi si sono svolte per la maggior parte in una villa privata a Cumiana e a Borgo Cornalese. Sono state coinvolte ulteriori location anche tra Torino, Stupinigi e Villastellone. La troupe è composta al 90% di professionisti piemontesi a copertura di tutti i reparti, tra cui si evidenziano i nomi del consulente alla produzione Mattia Puleo, dell’organizzatore generale Edoardo Rossi, del direttore di produzione Stefano Masera, della coordinatrice di produzione Ilaria Marchetti, della location manager Cristina Vecchio, dell’aiuto regia Stefano Ruggeri, della casting director Luana Veslliscig, del direttore della fotografia Fabrizio la Palombara, del capo macchinista Stefano Fois, del capo elettricista Vito Brunetti, della scenografa Carlotta Dessman, della costumista Silvia Nebiolo, della capo trucco Vanessa Ferrauto e della capo parrucco Giorgia Martinetti.

La storia

La vita di una ricca collezionista d’arte viene sconvolta da un tragico evento. Distrutta da questo dolore insostenibile in lei si risveglia una natura istintiva e primordiale che la porterà a distruggere la sua vita privilegiata e a costruire una nuova idea di famiglia.

Il film verrà inoltre valorizzato da importanti interventi di VFX, gestiti naturalmente da EDI, e dalle musiche di Pino Donaggio.

“Ferine” è prodotto da Francesco Grisi e Giorgia Priolo per EDI Effetti Digitali Italiani, con il contributo del Ministero della Cultura e con il contributo del PR FESR Piemonte 2021-2027 bando Piemonte Film TV Fund, unitamente al sostegno di Film Commission Torino Piemonte e del PR FESR Lombardia 2021-2027 bando Lombardia per il cinema.

La distribuzione italiana è di Adler Entertainment.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese