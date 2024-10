Basket: la Bertram Derthona perde contro Trieste 82-85

CASALE MONFERRATO – Al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato arriva la prima sconfitta stagionale per la Bertram Derthona che nella terza giornata della Serie A Unipol perde contro la Pallacanestro Trieste 82-85.

Per la squadra allenata da Walter De Raffaele finisce il filotto di tre vittorie, mettendo dentro anche la Champions League, al termine di una partita in cui è sempre stata costretta a rincorrere da metà secondo quarto in poi un’avversaria che ha costruito il +6 del primo tempo su Uthoff e sulle incursioni dell’ex Ross (14 punti all’intervallo) e volando due volte nella ripresa sul +14 (l’ultima sul 39-53 al 24’) con l’ispiratissimo Valentine da oltre l’arco (6/9 da tre alla fine per l’ex Milano).

Senza Severini out per problemi fisici e per quasi tutto il primo tempo di Kuhse per i 2 falli a carico dopo nemmeno 5 minuti, Baldasso trova proprio a ridosso della sirena dell’intervallo i punti – gliene mancavano 9 alla vigilia – per raggiungere il traguardo dei 1000 segnati in carriera in Serie A con un arresto e tiro dal gomito della lunetta per il 37-43 di metà gara.

Nella ripresa il rientro di Kuhse e le ottime giocate di Weems e di un tonante Kamagate ridanno energia al tifo di casa e alla squadra per rientrare in partita (66-69 al 33’). Il chirurgico Brooks sembra far riallungare Trieste in modo quasi irrimediabile, ma 4 punti di fila di Gorham portano addirittura la Bertram a una sola lunghezza di distanza per il 79-80 a soli 40” dalla fine.

Sull’apice dell’entusiasmo del PalaEnergica, tre liberi di Valentine e una schiacciata di Brooks in contropiede sembrano mettere nuovamente il punto sul successo ospite, 79-85 a -13”. La Bertram, però, ha ancora un ultimo sussulto insperato: tripla immediata di Kuhse e recupero difensivo di Candi su uno sfondo subito, prima che la corsa di Vital per il tiro del possibile supplementare finisca sul ferro a 2” dal termine.

Tra tre giorni per la Bertram altro impegno casalingo. Martedì 15 ottobre alle ore 20:30 la sfida europea contro gli spagnoli del BAXI Manresa per la seconda giornata del Girone G della fase a gironi della Basketball Champions League.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese