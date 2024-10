Crollo di massi e chiusura della Strada Regionale 28 a Bionaz: interventi in corso

VALPELLINE – Un significativo evento di crollo di massi ha costretto le autorità a chiudere la strada regionale numero 28 di Bionaz, all’altezza del chilometro 11, in località Thoules, Valpelline. L’incidente, avvenuto nella giornata di ieri, ha sollevato preoccupazioni non solo per la sicurezza degli automobilisti ma anche per il transito nella zona, frequentemente utilizzata sia dai residenti che dai turisti.

Le prime valutazioni effettuate dai tecnici e dagli esperti della protezione civile si concentrano sulla stabilità della parete rocciosa e sull’entità del materiale crollato. La situazione è monitorata con attenzione per prevenire ulteriori incidenti.

Le autorità locali e le squadre di pronto intervento sono già al lavoro per rimuovere i massi e ripristinare la sicurezza della carreggiata.

Si consiglia agli automobilisti di rispettare le indicazioni delle forze dell’ordine.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese