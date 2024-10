Incidente durante la festa della Protezione civile a Cuneo: fra i feriti la sindaca di Piasco

CUNEO – Un pomeriggio di festa dedicato alla Protezione civile nella splendida valle Varaita è stato parzialmente rovinato da un incidente, avvenuto sabato 12 ottobre, che ha richiamato l’attenzione delle autorità e degli operatori di soccorso. L’evento centrale si è svolto nella zona della Porta di valle di Brossasco, dove la comunità e le autorità locali si erano riunite per celebrare il lavoro e l’impegno dei volontari della Protezione civile.

Nel corso delle attività, il gruppo si è spostato sulla nuova pista forestale di 6 km, recentemente inaugurata grazie all’impegno del personale della Regione. L’escursione nei boschi tra Venasca e Isasca ha rappresentato un’opportunità per mostrare i progressi nella gestione del territorio e le infrastrutture realizzate per la sicurezza e la protezione della comunità.

Tuttavia, durante il sopralluogo, un mezzo della Protezione civile di Piasco è stato coinvolto in un incidente mentre si trovava vicino alla borgata Puncin di Isasca, a circa 700 metri di altitudine. Pare che una manovra errata abbia provocato il ribaltamento del veicolo lungo il pendio. Il sito dell’incidente, situato in una zona impervia tra i boschi, ha richiesto un’operazione di soccorso complessa.

Fortunatamente, le conseguenze dell’incidente non sono state gravi. Intervenuti prontamente, i soccorritori del 118 hanno utilizzato un elicottero per recuperare le persone coinvolte. Tra i feriti, vi era anche la sindaca di Piasco, Stefania Dalmasso, che ha riportato alcune contusioni e, per precauzione, è stata trasportata all’ospedale Santa Croce di Cuneo. Anche se la situazione ha destato preoccupazione, non si registrano feriti in condizioni critiche.

