Rissa al bar di Santa Rita: arrestato pensionato armato di coltello

TORINO – Momenti di paura e tensione nel quartiere Santa Rita di Torino, dove un pensionato di 66 anni è stato arrestato dai Carabinieri del nucleo radiomobile dopo aver messo a soqquadro il bar Déjà Vu Lounge Bar. Il grave episodio si è verificato poco dopo le 8 di mattina, quando l’uomo è entrato nel locale situato in via Gorizia, dove diversi clienti erano impegnati a gustare la colazione.

Secondo le testimonianze raccolte, il pensionato si è diretto con passo deciso verso il bancone, dove ha estratto un coltello da cucina, minacciando la barista di 29 anni con frasi cariche di violenza. La situazione è rapidamente degenerata: senza alcun apparente motivo, l’uomo ha iniziato a scaraventare a terra tutto ciò che si trovava sul bancone, rovesciando anche le merci esposte e seminando il panico tra i clienti.

La tempestiva reazione di alcuni presenti ha permesso di chiamare i Carabinieri, che sono giunti sul luogo dell’incidente in pochi minuti. Giunti in via Gorizia, hanno trovato il pensionato in un evidente stato di aggressività, il quale, alla vista dei militari, ha cercato di avventarsi anche contro di loro brandendo il coltello.

Grazie alla prontezza e alla professionalità dei Carabinieri, l’uomo è stato disarmato e ammanettato, mettendo fine a un momento di tensione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Il pensionato, ora in stato di arresto, dovrà rispondere di minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

