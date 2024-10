Tragico incidente a Biella: bambino di 8 anni morso da un cane

BIELLA – Un grave episodio ha scosso la comunità di Biella, dove un bambino di soli otto anni è rimasto coinvolto in un incidente drammatico durante una festa di compleanno. L’incontro festoso, che dovrebbe essere un momento di gioia e celebrazione, si è trasformato in un incubo quando il bambino è stato morso da un cane di grossa taglia.

La vicenda è avvenuta nel pomeriggio e, secondo le prime ricostruzioni, il bambino stava partecipando a un compleanno con amici e familiari quando, in circostanze ancora da chiarire, si è avvicinato all’animale che, in quel momento, si trovava presente nei pressi della festa. L’attacco improvviso ha allarmato i presenti, portando a un immediato intervento.

Sono intervenuti rapidamente i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al bambino sul luogo dell’incidente. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Biella, poi è stato trasferito al Regina Margherita di Torino. Il piccolo è in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese