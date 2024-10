A Racconigi, tre appuntamenti informativi per sensibilizzare i cittadini sulla raccolta differenziata

RACCONIGI – A Racconigi, per migliorare la qualità della raccolta differenziata e ridurre i rifiuti nel territorio comunale, è stata avviata un’ iniziativa che prevede l’organizzazione di punti informativi per sensibilizzare la cittadinanza e fornire indicazioni sui servizi di raccolta, sulle corrette modalità di conferimento dei materiali e sulle azioni concrete da adottare per ridurre gli sprechi e tutelare l’ambiente.

Grazie alla collaborazione con il Consorzio S.E.A. e la Cooperativa Erica, dopo il primo appuntamento del 10 ottobre, gli infopoint saranno presenti anche il 17 e il 24 ottobre, dalle ore 9 alle 12, durante il mercato settimanale. Sarà presente un operatore della cooperativa Erica, incaricato dal Consorzio, che distribuirà gratuitamente, fino a esaurimento scorte, borse di tela riutilizzabili per la spesa, promuovendo così l’uso di alternative sostenibili alle borse monouso. Oltre a ricevere le borse riutilizzabili, i cittadini avranno l’opportunità di ottenere materiale informativo sulla raccolta differenziata e di consultare direttamente l’operatore per risolvere eventuali dubbi sulla corretta separazione dei rifiuti.

Con questa iniziativa, il Comune di Racconigi e il Consorzio S.E.A. rinnovano il proprio impegno a promuovere una cultura ambientale più consapevole e attenta, contribuendo a migliorare la qualità della vita e la sostenibilità nel territorio comunale.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese