È Valerio Perazzetti la vittima dell’incidente stradale di piazza Pitagora a Torino

TORINO – La Città di Torino piange Valerio Perazzetti, 33enne rimasto vittima del tragico incidente avvenuto nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 ottobre in piazza Pitagora, all’angolo con corso Orbassano, a Torino.

Il motociclista che ha perso a la vita nell’incidente viaggiava a bordo d della propria Ducati Monster, quando si è scontrato con una Citroen C3 guidata da una giovane ragazza di 23 anni. Anche quest’ultima è rimasta ferita, per fortuna non in modo grave, ed è stata curata presso l’ospedale Mauriziano.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese