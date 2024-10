Ritrovato a Calasca Castiglione il cercatore di funghi disperso da ieri sera

CALASCA CASTIGLIONE – Nel corso della notte, i soccorritori del soccorso alpino hanno ritrovato in buone condizioni di salute il 69enne che ieri sera si era disperso nei boschi di Calasca Castiglione, in valle Anzasca, dove si era recato per cercare dei funghi.

Attorno alle 19:00 di ieri, infatti, erano stati attivati i soccorsi dopo che amici e parenti dell’uomo, spaventati perché quest’ultimo non era ancora tornato a casa, hanno dato l’allarme. Con l’aiuto dei vigili del fuoco di Verbania e di Domodossola, i militari del Sagf della Guardia di Finanza e il Soccorso Alpino civile hanno setacciato i sentieri dei boschi, servendosi anche di tecnologie specifiche per la ricerca della posizione del cellulare di persone disperse, messe a a disposizione dai vigili del fuoco del comando di Varese.

Dopo qualche ora di ricerche, l’uomo è stato identificato attorno a mezzanotte tra l’Alpe Pianale e l’Alpe Turro. Recuperato dai soccorritori, è stato accompagnato sano e salvo a valle.

