Incendio in via Clara a Chivasso, sequestrata l’area per l’acquisizione di prove

CHIVASSO – Dopo l’incendio scoppiato nel primo pomeriggio di ieri in via Clara, la Compagnia dei Carabinieri di Chivasso ha posto sotto sequestro l’intera area, in conformità all’articolo 354 del Codice di Procedura Penale.

Il sequestro dell’area si è reso stato necessario per l’acquisizione di eventuali prove in casi di indagine su reati gravi. Il rogo, infatti, è stato particolarmente violento: le fiamme si sono propagate molto in fretta e i Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti sul posto, hanno dovuto operare diverse ore, con l’ausilio di numerose squadre e mezzi, per riuscire a domare le fiamme. L’area è poi stata dichiarata inaccessibile al traffico, creando disagi alla viabilità.

Questo provvedimento è stato quindi adottato per consentire una valutazione approfondita delle cause dell’incendio, che al momento restano da chiarire. Le indagini sono in corso e, nei prossimi giorni, verranno eseguiti altri sopralluoghi per stabilire l’origine del rogo.

