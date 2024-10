Violenza al San Giovanni Bosco: non è contento delle dimissioni e dà in escandescenze, poi aggredisce i carabinieri

TORINO – Una notte movimentata nel pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco di Torino per l’ennesimo atto di violenza contro il personale sanitario.

È accaduto tutto l’11 ottobre. Un uomo di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine, si era recato al pronto soccorso per essere visitato. Le prime tensioni però si verificano mentre è ancora in sala d’attesa: qui viene ripreso da una infermiera che gli chiede di abbassare la musica che il 27enne stava ascoltando ad altissimo volume.

Nonostante le prime minacce, l’uomo viene visitato e dimesso subito dopo. Ma per il paziente non è abbastanza, anzi non è proprio d’accordo con le dimissioni e con il trattamento che, a suo avviso, medici e infermieri gli avrebbero riservato. Così si scaglia contro la porta dell’ufficio dei medici, colpendola con calci e pugni.

Sul posto arrivano i carabinieri per calmare l’uomo che, per tutta risposta, se la prende anche con loro. Viene quindi bloccato e arrestato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Il 27enne adesso è gli arresti domiciliari.

