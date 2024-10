Ancora treni in ritardo o cancellati: la settimana inizia con un guasto sulla linea Torino-Milano

TORINO – Il lunedì per i viaggiatori non comincia nel migliore dei modi. La circolazione ferroviaria sulla linea Torino-Milano e Milano-Domodossola risulta fortemente rallentata dalle 8 di questa mattina a causa di un guasto alla linea a Milano Certosa. È in corso l’intervento dei tecnici.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti.

I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso secondo il seguente programma.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) – Napoli Centrale (11:38)

FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33)

FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:06)

FR 9600 Milano Centrale (7:53) – Torino Porta Nuova (8:55)

FR 9311 Torino Porta Nuova (8:40) – Napoli Centrale (15:03)

EC 35 Genève (5:39) – Domodossola – Venezia Santa Lucia (12:42)

EC 50 Milano Centrale (7:05) – Domodossola – Basel Schweizer Bahnhof (11:32)

EC 32 Milano Centrale (8:05) – Domodossola – Genève (12:21)

Il treno FR 9300 Perugia (5:24) – Torino Porta Nuova (10:20) è instradato sul percorso alternativo da Milano Lambrate a Milano Centrale e oggi ferma a Milano Centrale anziché a Milano Porta Garibaldi.

I passeggeri da e per Milano Porta Garibaldi possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9712 Trieste Centrale (6:00) – Torino Porta Nuova (11:00) è instradato sul percorso alternativo da Milano Lambrate a Milano Centrale e oggi ferma a Milano Centrale e a Rho Fiera anziché a Milano Porta Garibaldi.

I passeggeri da e per Milano Porta Garibaldi possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:06) oggi ferma a Firenze Rifredi anziché a Firenze Santa Maria Novella.

I passeggeri in partenza da Firenze Santa Maria Novella possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clietni di Trenitalia fino a Firenze Rifredi, dove trovano proseguimento con il treno FR 9519.

I passeggeri diretti a Firenze Santa Maria Novella da Firenze Rifredi possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clietni di Trenitalia.

Il treno FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) – Napoli Centrale (14:08) è instradato sul percorso alternativo da Milano Certosa a Milano Centrale e oggi ferma a Milano Centrale anziché a Milano Porta Garibaldi.

I passeggeri in partenza da Milano Porta Garibaldi possono utilizzare il treno FR 9311 Tirno Porta Nuova (8:40) – Napoli Centrale (15:03).

I passeggeri diretti a Milano Porta Garibaldi da Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9508 Firenze Santa Maria Novella (7:55) – Torino Porta Nuova (11:05) oggi termina la corsa a Milano Centrale.

I passeggeri possono proseguire il viaggio da Milano Centrale con il treno FR 9712 Trieste Centrale (6:00) – Torino Porta Nuova (11:00).

Il treno FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) – Reggio Calabria Centrale (18:56) oggi ferma a Firenze Rifredi anziché a Firenze Santa Maria Novella.

I passeggeri in partenza da Firenze Santa Maria Novella possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clietni di Trenitalia fino a Firenze Rifredi, dove trovano proseguimento con il treno FR 9583.

I passeggeri diretti a Firenze Santa Maria Novella da Firenze Rifredi possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clietni di Trenitalia.

Il treno FR 9715 Torino Porta Nuova (8:05) – Venezia Santa Lucia (11:42) oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Certosa a Milano Centrale e ferma a Milano Centrale anziché a Milano Porta Garibaldi.

I passeggeri da e per Milano Porta Garibaldi possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno ICN 798 Salerno (20:26) – Torino Porta Nuova (10:06) del 13 ottobre, oggi termina la corsa a Milano Porta Garibaldi.

I passeggeri da e per Novara, Vercelli e Torino Porta Susa possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

Aggiornamento ore 12:00

La circolazione è tornata regolare dopo l’intervento dei tecnici

