In collaborazione con il MAO Mercato Centrale di Torino offre la performance dei coreani Gooseung

TORINO – È una delle collaborazioni più longeve e prolifiche quella avviata nel 2022 da Mercato Centrale Torino con il MAO Museo

d’Arte Orientale, che nel corso degli anni ha portato alla realizzazione di eventi congiunti musicali e performativi culminati con la co-produzione di un disco in edizione limitata di Shigeru e con un’esclusiva premiere degli artist Raja Kirik dall’Indonesia.

Sulla stessa linea, che da sempre vede Mercato Centrale farsi promotore di arte e cultura, e sede di commistioni culturali tra realtà e tradizioni

geograficamente lontane, si colloca la nuova performance organizzata per venerdì 18 ottobre negli spazi di Mercato Centrale Torino, che vedrà esibirsi per la prima volta in Italia il gruppo coreano Gooseung, uno dei giovani gruppi di performer di Samul nori, un moderno rituale dagli echi sciamanici: percussioni, arte acrobatica e danza, per una performance spettacolare e coinvolgente.

Il nome della compagnia Gooseung, composto dai caratteri coreani “구(출)” e “승(쫓)” che significano rispettivamente “vecchio” e “portare avanti”, rimanda alla volontà del gruppo di tramandare le arti tradizionali coreane innovandole e unendo in modo organico la tradizione e la modernità della cultura della Corea del Sud. Attraverso diverse forme artistiche, tra cui musica tradizionale, arte acrobatica e danza, il gruppo offre una performance

entusiasmante, dove la spiccata ritualità non limita, ma esalta la spettacolarità di un’esibizione accessibile a tutti.

Quella che andrà in scena venerdì 18 sarà più di un semplice spettacolo: una vera performance artistica coinvolgente e in movimento, sviluppata come una sorta di processione dal carattere fortemente spirituale. La compagnia partirà infatti il 18 ottobre alle 19.30 dal MAO – dove, dal 19 ottobre, aprirà al pubblico la mostra Rabbit Inhabits the Moon. L’arte di Nam June Paik allo specchio del tempo – e proseguirà con la sua esibizione in direzione del Mercato Centrale Torino, in una performance che invaderà gli spazi interni ed esterni dell’edificio. Una marcia animata dalla musica, in grado di coinvolgere il pubblico e di portare un po’ delle atmosfere coreane attraverso le vie più suggestive del Quadrilatero di Torino.

E per l’occasione presso la Bottega Affini Dry si potrà degustare un drink speciale a base di Kombucha: “Kombucha Vermouttino”.

Inoltre – nei prossimi mesi – la collaborazione tra MAO e MCT si amplierà ulteriormente grazie alla realizzazione di una serie di eventi a tema in

programma sia al MAO sia al Mercato Centrale, costruendo progetti co- prodotti a tema asiatico che coinvolgono cibo, ritualità, movimenti e design combinando con spirito contemporaneo l’Asia e le sue realtà più sperimentali di arte, cultura e cucina.

