Uomo di 81 anni muore schiacciato dal suo trattore a Baldissero Torinese

BALDISSERO TORINESE – Un uomo di 81 anni è morto oggi pomeriggio schiacciato dal suo trattore mentre si trovava in un’area boschiva di via Superga a Baldissero Torinese. L’uomo non era lontano da casa e non era al lavoro. E’ probabile che stesse raggiungendo il bosco per cercare funghi.

Inutili i soccorsi intervenuti con l’elicottero e con i mezzi dei vigili del fuoco. Si indaga per comprendere l’esatta dinamica dell’incidente.

