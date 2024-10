A Torino gli inquilini di un palazzo di sette piani sono senza ascensore da 3 mesi

TORINO – Immaginate di vivere in un palazzo di sette piani, magari proprio ai piani più alti, e da tre mesi non avere la possibilità di utilizzare l’ascensore. È quanto accade in una palazzina in corso Peschiera, a Torino.

Immaginiamo anche quanti disagi possa portare questa condizione, soprattutto considerando che alcuni dei condomini hanno problemi di salute o sono anziani, una coppia ha 90 e 92 anni.

La storia

Tutto ciò accade perché i lavori di installazione del nuovo impianto – cominciati alla metà di luglio – procedono molto a rilento. Tanto che la ripresa del funzionamento del nuovo ascensore, previsto per il 30 ottobre, rischia di non essere rispettata. La decisione di sostituire l’ascensore era stata presa a stretta maggioranza dall’assemblea di condominio. L’importo è stato pagato alla fine del 2022.

A riportare la storia e le parole di alcuni degli inquilini è Ansa: “Ci sentiamo un po’ tutti sotto sequestro. Invitare amici e parenti ci crea qualche imbarazzo. Ma questo è il meno. C’è chi, non riuscendo a salire e scendere sette piani di scale, ha dovuto rimandare delle visite mediche”.

Uno dei residenti – riporta ancora l’agenzia stampa – ha denunciato pubblicamente la situazione affiggendo sul portone dei manifesti confezionati come le ‘taglie’ del far west: si legge “Wanted – Direttore dei lavori”.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese