Grave incidente ferroviario: uomo investito da un treno tra Moncalieri e Trofarello

MONCALIERI – Il traffico ferroviario lungo la linea Torino-Cuneo è stato completamente interrotto questa mattina a causa di un tragico incidente avvenuto tra Moncalieri e Trofarello: secondo le prime informazioni raccolte, un uomo è stato investito da un treno in transito, causando l’immediato blocco della circolazione dei convogli.

L’incidente si è verificato poco prima delle 8:00, orario in cui i soccorsi e le forze dell’ordine sono immediatamente accorsi sul luogo per avviare le indagini e le procedure di verifica. Sul posto è intervenuta anche l’autorità giudiziaria, incaricata di fare luce sulla dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti non si esclude la possibilità che si tratti di un gesto volontario.

L’impatto sull’intera rete ferroviaria è notevole: il blocco interessa infatti non solo la linea Torino-Cuneo, ma ha paralizzato anche la circolazione dei treni verso Savona e Genova. Al momento, non sono stati forniti dettagli su quando il servizio potrà essere ripristinato, ma i disagi per i viaggiatori sono significativi, con inevitabili ritardi e cancellazioni di diverse corse.

La situazione è in continua evoluzione e le autorità raccomandano ai pendolari di consultare gli aggiornamenti in tempo reale per organizzare i propri spostamenti.

