L’Italia del curling va ai Mondiali con i fratelli Maurino da Pinerolo

PINEROLO – La World Curling Federation avvia la sua stagione internazionale con l’edizione 2024-25 dei Campionati Mondiali Mixed, in svolgimento sul ghiaccio di Aberdeen, in Scozia.

Tra le 39 selezioni ai nastri di partenza anche l’Italia, che si affida ai trionfatori dell’ultimo torneo Tricolore capeggiati dall’aviere Simone Gonin, tra gli atleti piemontesi più rappresentativi nella storia della disciplina anche grazie alle due Olimpiadi nel curriculum.

Insieme al veterano azzurro, ecco poi i tre fratelli Maurino, tutti tesserati per il Curling Club Pinerolo: la giovanissima Giorgia nel ruolo di skip, l’esordiente in nazionale senior Anna Maria nel ruolo di lead e infine Lorenzo a completare il quartetto dall’alto delle sue 26 presenze in gare tra squadre nazionali.

L’Italia è inserita nel gruppo B della manifestazione e affronterà nel round robin iniziale Australia, India, Irlanda, Nigeria, Polonia, Portorico e Svezia. Da venerdì a domenica, poi, le fasi finali che condurranno all’assegnazione del primo titolo mondiale della stagione.

