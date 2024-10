Frank Murena firma una birra, come i Motorhead e gli Iron Maiden

TORINO – Lo avevano già fatto i Motorhead e gli Iron Maiden ed ora è il turno di Frank Murena. Quello di legare il proprio nome alla birra, una delle bevande più amate al mondo, sembra essere un passaggio fondamentale nella storia dei grandi rockers maledetti.

Di Frank Murena vi avevamo parlato tempo fa, ora l’ex voce e bassista dei Four Elements torna a far parlare di sè non per la sua musica ma per un’azione commerciale che piacerà parecchio ai suoi fans, che a distanza di anni dal grande successo del bassista piemontese continuano a seguirlo con passione. Murena ha scelto il Birrificio Leumann per legare la sua immagine ad una birra che, come dice lui stesso, è “amara come la vita”.

Il ritorno di Frank Murena

Dopo i fasti degli anni ’90 con i Four Elements ed il grande successo dell’album omonimo, Murena si lanciò in una carriera da solista che di successo ne ebbe parecchio di meno, sebbene l’ambum “Effetti collaterali” sia diventato un cult per gli amanti del rock più duro.

Poi i problemi con gli stupefacenti e le accuse di aver fatto parte di gruppi satanisti, insomma Frank Murena è la vera icona della rockstar maledetta. Il crollo di immagine e l’oblio per decenni fino alla ricomparsa dello scorso anno con Papa vuole sangue, la cover dei MCCS Punklirico, il duo del Concertino dal balconcino.

Ora la birra che porta la sua firma e un documentario sulla sua storia in via di realizzazione. Un documentario che, secondo le prime indiscrezioni, rivelerà lati nascosti e sorprendenti, molto lontani dal Frank Murena che conosciamo.

La birra di Frank Murena

Intanto però è il momento della birra di Frank Murena. Una birra che Murena ha assaggiato e scelto ed ora porta la sua firma ed ha sull’etichetta il suo volto in un’edizione davvero speciale. Una birra ispirata a “Smemorata”, il brano che si trova in “Effetti collaterali” e racconta uno degli amori di Murena, forse il più grande, forse l’unico.

La birra Smemorata (al contrario di Frank Murena) esiste davvero ed è un’ottima birra, prodotta dal Birrificio Leumann. Si tratta di una Pils da 4,5 vol a bassa fermentazione rifermentata in bottiglia, non filtrata e non pastorizzata. Insomma una birra artigianale di alta qualità che non vi rimane che sorseggiare ascoltando il rock duro di Frank Murena.

