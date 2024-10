Stefano Lo Russo festeggia i suoi 49 anni a Città del Messico, per l’XI edizione del Bloomberg CityLab

CITTÀ DEL MESSICO – Quest’anno, il Sindaco della Città di Torino Stefano Lo Russo sta festeggiando il suo compleanno in una location davvero particolare.

Il Primo Cittadino si trova infatti a Città del Messico per l’undicesima edizione del Bloomberg CityLab, il principale summit globale delle città organizzato da Bloomberg Philanthropies in collaborazione con l’Aspen Institute. L’evento, che si svolge proprio in questi giorni, dal 14 al 16 ottobre, riunisce nella capitale messicana oltre 500 sindaci, politici di spicco, innovatori e creativi provenienti da tutto il mondo.

La notizia è arrivata direttamente dal profilo Facebook di Lo Russo, con un post in cui ha scritto:

«E sono 49!

Un altro compleanno da sindaco, anche se questa volta un po’ diverso dagli altri…devo confessare che fa un certo effetto festeggiarlo così lontano da Torino.

E devo dire che essere qui a Città del Messico con tanti altri sindaci di tutto il mondo e ricevere così tanti messaggi di auguri da così tante persone rende questa giornata ancora più speciale.

Grazie di cuore, a tutte e tutti, per ogni vostro pensiero e ogni vostro messaggio!»

