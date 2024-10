Stop all’esenzione del bollo per le auto ibride in Piemonte

TORINO – Stop all’esenzione dal bollo auto per le vetture ibride. La novità è nell’assestamento del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2024-2026.

Al momento in Piemonte le auto ibride sono esenti dal pagamento del bollo per cinque anni, con la nuova misura introdotta quelle immatricolate a partire dal 2025 dovranno invece pagarlo al 50%. Confermata invece l’esenzione del super bollo per gli scuolabus.

