A Biella arrestato un giovane spacciatore con precedenti dopo un inseguimento

BIELLA – Un’operazione decisamente movimentata ha avuto luogo nel Biellese, dove un giovane di 26 anni, originario del Canavese e già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento avvenuto lungo la strada provinciale 338. L’episodio è iniziato a Torrazzo, da dove l’individuo ha cercato di sfuggire alla cattura, dando vita a una frenetica corsa lungo le arterie locali in direzione di Ivrea, nel torinese.

L’auto del giovane era stata segnalata come sospetta da alcuni militari di Occhieppo Superiore, che avevano avvistato il veicolo. La segnalazione ha attivato una risposta immediata: le pattuglie della radiomobile di Biella e della stazione carabinieri di Ivrea sono intervenute, accorrendo in aiuto per fermare il fuggitivo.

Dopo un inseguimento piuttosto intenso, i carabinieri sono riusciti a bloccare il giovane, il quale, alla vista delle forze dell’ordine, non ha esitato a opporre resistenza. Durante la perquisizione dell’auto, i militari hanno scoperto in un vano alcuni grammi di cocaina e di eroina, insieme a un coltello e a un taglierino. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Biella per il possesso illecito di droga.

