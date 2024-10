A Torino proseguono gli interventi per la riqualificazione degli edifici scolastici

TORINO – L’Amministrazione Comunale continua a mettere in atto interventi volti a migliorare la qualità e l’efficienza degli edifici scolastici, un tema di fondamentale importanza per il futuro delle nuove generazioni. La Giunta Comunale, su proposta dell’assessora alle Politiche Educative e Giovanili, Carlotta Salerno, ha recentemente approvato un progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico di tre importanti sedi scolastiche situate in via Montevideo 11, via Negarville 30/6 e corso Svizzera 59.

L’importo complessivo stanziato per questi lavori ammonta a 201.661,93 euro, IVA compresa. Questo investimento indica la volontà dell’Amministrazione non solo di mantenere e salvaguardare gli edifici esistenti, ma anche di elevarne gli standard prestazionali, garantendo così agli studenti un ambiente di apprendimento adeguato e sicuro.

I lavori previsti, che si concentreranno su interventi di manutenzione straordinaria, saranno fondamentali per la conservazione delle strutture e per la riduzione degli sprechi energetici.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese