Aste Bolaffi lancia la prima asta dedicata ai distillati

TORINO – Domani alle 15, Aste Bolaffi darà il via alla sua prima asta esclusivamente dedicata ai distillati, un evento che segna una pietra miliare nella valorizzazione di questi preziosi prodotti. Grazie all’indipendenza che il dipartimento dedicato agli spirits ha finalmente conquistato, collezionisti e investitori potranno accedere a un catalogo ricco e variegato, composto da 157 lotti provenienti da selezionate cantine private.

Nel catalogo si possono trovare bottiglie leggendarie e rare, a partire dai classici Macallan e Macallan-Glenlivet, fino a imbottigliamenti particolari e annate prestigiose. Tra le offerte di spicco ci sono due Laphroaig 10 Years Old con basi d’asta rispettivamente di 5.000 e 3.000 euro, un Rum Demerara 1974 28 Years Old partente da 2.500 euro e un celebrativo Marseille 1921-2021 Pères Chartreaux, in edizione limitata con una base d’asta di 4.000 euro.

Non mancano poi le rarità, come un Talisker antecedente alla Seconda guerra mondiale, con una base d’asta di 3.000 euro, e un Pluscarden Valley 1969-2009, la cui etichetta celebra il primo allunaggio (base 1.500 euro). Il catalogo include anche bottiglie di Port Ellen e St. Magdalene, entrambi “Silent Stills”, e un set composto da quattro bottiglie di Clynelish 12 Years Old imbottigliate negli anni ’70, con una base di 8.000 euro.

Tra le altre eccellenze proposte, spiccano uno Springbank del 1972 “full proof” con una base d’asta di 5.000 euro e una bottiglia di Tamdhu del 1926, conosciuta come una delle due sole esistenti al mondo, con base di 2.800 euro.

