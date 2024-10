Gtt Torino, arriva il nuovo biglietto Daily x4 dedicato a famiglie e gruppi

TORINO – A Torino viaggiare in gruppo diventa ancora più conveniente grazie al nuovo biglietto “Daily x4“, introdotto da GTT a partire da ottobre 2024. Pensato per famiglie, amici e turisti, questo nuovo titolo di viaggio consente a quattro persone di spostarsi insieme su bus, tram e metropolitana per un’intera giornata, con un risparmio significativo rispetto all’acquisto di singoli biglietti giornalieri.

Il biglietto “Daily x4” è disponibile sia in versione digitale, al costo di 12 euro, sia in versione cartacea (Chip on Paper), al prezzo di 14,80 euro. Questo rappresenta un risparmio del 20% rispetto ai singoli biglietti digitali e del 30% rispetto a quelli cartacei. È acquistabile presso le rivendite autorizzate, gli uffici GTT, le emettitrici automatiche della metropolitana e tramite l’app GTT TO Move.

Utilizzare il “Daily x4” è semplice: il gruppo di quattro persone deve viaggiare insieme al portatore del biglietto, senza limitazioni d’età. I bambini sotto gli 11 anni continuano a viaggiare gratuitamente su tutta la rete urbana e suburbana GTT. La validazione del biglietto in metropolitana avviene in sequenza temporizzata per permettere l’ingresso a tutti i componenti del gruppo, mentre su tram e bus è necessaria una sola validazione al momento dell’accesso o al cambio di vettura o linea.

Il nuovo “Daily x4” rappresenta un’opportunità per risparmiare e al tempo stesso ridurre l’uso dell’auto privata, incentivando l’utilizzo del trasporto pubblico in modo sostenibile per l’ambiente e per la città.

