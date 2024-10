Due anni di reclusione per Giuseppe Delicati, medico novax di Borgaro

TORINO – La storia del medico novax di Borgaro Torinese, Giuseppe Delicati, arrestato nel marzo 2022 per aver firmato certificati di esenzione al vaccino anti-Covid a chiunque lo richiedesse, portando un paziente a contrarre e morire per l’infezione da coronavirus, vicenda che gli è costata l’accusa di omicidio colposo, è arrivata a una prima conclusione: il tribunale di Torino lo ha condannato a due anni di reclusione con la condizionale in seguito a un patteggiamento.

Delicati ha ammesso di aver agito con “leggerezza” anche se lo ha fatto nell’interesse dei pazienti eseguendo tutte le visite mediche necessarie. È stato invece assolto dall’accusa di omicidio colposo. Ora dovrà affrontare un processo similare anche al tribunale di Ivrea.

Dopo la ribalta della sua storia il medico è andato in pensione anticipata e si è trasferito a Foligno in provincia di Perugia, non potendo tornare più a Torino.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese