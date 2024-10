Chiusa Pesio, teneva galli in voliera e un cane recluso al buio

CUNEO – Nel cuore del Cuneese, una nuova iniziativa si è concretizzata per tutelare i diritti degli animali: il Servizio di Vigilanza Zoofila di Stop Animal Crimes Italia. Le prime operazioni hanno avuto luogo a Chiusa Pesio, dove le guardie zoofile hanno portato avanti importanti controlli per garantire il rispetto delle normative sul benessere animale.

Tra i vari interventi, spiccano due casi critici che hanno sollevato preoccupazioni. Un cane stava vivendo in condizioni disumane, costretto a vivere in un box di soli due metri quadrati, senza la possibilità di vedere l’esterno a causa di una rete ombreggiante. Inoltre, alcuni galli erano rinchiusi all’interno di una voliera priva della necessaria libertà di movimento. Situazioni che non solo violano le normative vigenti, ma che rappresentano una chiara forma di maltrattamento nei confronti degli animali.

Le guardie zoofile, che operano con funzioni di polizia giudiziaria e hanno la qualifica di pubblico ufficiale, hanno intimato ai proprietari di liberare gli animali dai loro inadeguati ripari e di apportare le necessarie modifiche per garantire il benessere degli animali entro sette giorni. Questo intervento si inserisce in un contesto di vigilanza attenta e rigorosa, poiché in caso di inadempienza, le guardie non esiteranno a procedere con il sequestro degli animali e a deferire i trasgressori all’Autorità Giudiziaria.

Oltre a questo intervento iniziale, le guardie zoofile di Stop Animal Crimes Italia si impegneranno a vigilare su tutto il territorio della provincia di Cuneo, contribuendo in modo significativo al rispetto delle normative sul benessere degli animali. Attraverso misure preventive, sanzioni amministrative e denunce.

