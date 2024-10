Fornero, il PD la vorrebbe senatrice a vita. Letta: ha salvato l’Italia

TORINO– Durante l’ultimo episodio di DiMartedì, in onda su LA7, l’ex-segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha suggerito di nominare Elsa Fornero come Senatrice a Vita, per aver salvato i conti pubblici italiani.

Secondo Letta, infatti, per quanto criticata, la riforma Fornero non è mai stata cambiata dai governi successivi perché ha aiutato le finanze pubbliche: anche Corrado Augias sottolinea che tale provvedimento “ha fermato un’emorragia che sarebbe stata mortale”.

Fornero, anche lei presente in studio e visibilmente stupita dalla proposta di Letta, sarebbe l’unica piemontese tra gli attuali senatori a vita: ad oggi sono tre Lombardi (Mario Monti, Elena Cattaneo, Liliana Segre), un friulano (Carlo Rubbia) e un ligure (Renzo Piano).

