Investito e trascinato per diversi metri vicino alla chiesa di Sant’Agabio a Novara

NOVARA – Un giovane di origini straniere è stato investito intorno alle 19:30 di oggi, giovedì 17 ottobre, vicino alla Chiesa di Sant’Agabio a Novara. L’uomo è stato inforcato da una Mercedes bianca e trascinato per diversi metri finendo sotto un furgone bianco parcheggiato.

Intorno alle 20 l’intervento dei soccorsi sanitari del 118 in via Milano: l’hanno trasportato con l’ambulanza in ospedale perché ha riportato diverse ferite

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese